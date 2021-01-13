Коэффициент распространения COVID-19 в Ростовской области остановился на значении единицы

Коэффициент распространения инфекции равен единице. Несмотря на стабильность этого показателя, в регионе растет количество зараженных. За последние 24 часа медики выявили 398 случаев заболеваний COVID-19 — очередной антирекорд в начале 2021 года.Большую часть из них составляют люди от 46 до 65 лет (172 человека). Среди молодежи от 18 до 45 лет пациентами с коронавирусом стали 98 жителей региона. Немного меньше заболевших оказалось в возрастной категории от 66 до 79 лет. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 96 пенсионеров. Пациентами с COVID-19 стали 20 пожилых дончан старше 80 лет и 12 детей.Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 1 369. За сутки с 14 по 15 января он увеличился на девять единиц.Всего за период пандемии коронавирус подхватили 57 528 человек. Из них 2 310 пациентов не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки вирус забрал жизни девяти женщин от 57 до 88 лет и восьми мужчин от 61 года до 83 лет. По информации правительства области, все умершие страдали хроническими заболеваниями.