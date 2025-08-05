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В Ростовской области с начала года клещи покусали более пяти тысячи человек

В Ростовской области с начала года клещи покусали более пяти тысячи человек

В Ростовской области более пяти тысяч человек обратились к медикам из-за укусов клещей, о чем сообщили в областном Роспотребнадзоре.

На территории региона зарегистрированы случаи Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) в Ростове-на-Дону, Волгодонске, а также в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском, Октябрьском и Орловском районах.

Кроме того, случаи заражения лихорадкой Ку зафиксированы в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском и Дубовском районах, а также в городе Волгодонске.

Еще одно опасное заболевание, иксодовый клещевой боррелиоз, диагностировано у жителей Ростова-на-Дону, Батайска, Новошахтинска, Морозовского и Сальского районов.

Важно отметить, что заражение происходило не только через укусы клещей, но и при контакте с животными, включая крупный рогатый скот (КРС), мелкий рогатый скот (МРС) и собак.

Если запланирована поездка на природу, то специалисты рекомендуют выбирать белую одежду. Это поможет заранее увидеть на себе вредителя. Также лучше взять с собой головной убор и отдать предпочтение закрытым вещам.

А если вредитель все-таки присосался к ребенку или взрослому, то нужно обратиться к врачу. После удаления клеща очень важно наблюдать за своим состоянием в течение 45 дней.
Фото: Нейросеть
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