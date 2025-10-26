Под Ростовом зафиксировали очередной слив канализационных стоков в ручей Быстрый

Фото: Батайское Время

Неподалеку от Ростова-на-Дону зафиксирован очередной случай слива сточных вод. По данным издания «Батайское время», свежее загрязнение было выявлено в ручье Быстром утром 26 октября.Пробуждение для одного из местных жителей наступило не с первыми лучами солнца, а из-за резкого отвратительного запаха.«Создается впечатление, будто под нашими окнами течет не ручей, а натуральная фекальная река», - поделился своим мнением один из жителей Батайска.Вопрос о сроках устранения проблемы и прекращении загрязнения остается открытым. Министерство экологии неоднократно проводило инспекции и подтверждало факт загрязнения.К примеру, в середине сентября горожане заметили необычные микроорганизмы в ручье Быстром, из-за которых вода приобрела непривычный красно-коричневый цвет и неприятный запах.