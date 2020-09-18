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В Ростовской области открылся сезон охоты на шакала, волка и водоплавающую дичь

В Ростовской области открылся сезон охоты на шакала, волка и водоплавающую дичь
В Ростовской области открылся сезон охоты на волков, шакалов и водоплавающую дичь. О сроках охоты на территории Ростовской области в 2020-2021 годах рассказали в донском Минприроды.

С 19 сентября и до 31 декабря открыт сезон охоты на водоплавающую дичь. Примечательно, что на охоту на этот вид дичи можно брать особую породу собак. Это подружейные собаки, лайки, охотничьи терьеры и таксы.

Немного ранее, с 15 сентября, начался сезон охоты на шакалов и волков. На этот вид дичи можно охотиться до 28 февраля 2021 года. С собой можно брать только подружейных собак.

Стоит напомнить, что в сентябре заканчивается сезон охоты на сурка-байбака, а также взрослых особей лося, благородного и пятнистого оленей и ланей. На эти виды представителей дикой природы нельзя будет охотиться уже после 30 сентября.

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