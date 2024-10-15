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В Ростовской области стартовал сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц

В Ростовской области стартовал сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц
В Ростовской области стартовал сезон охоты на норок, белок, хорей и куниц. Соответствующий документ опубликовало региональное Минприроды.

Охотничий сезон на этих животных длится пять месяцев: с 15 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года.

Напоминаем, что 12 октября в Ростовской области открылся сезон охоты на водоплавающую дичь. Охотиться можно будет до 20 января 2025 года, в том числе с использованием подружейных собак. К водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысухи и камышницы.
Фото: Ростов ру
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