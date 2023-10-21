В Ростовской области c 21 октября начался сезон охоты на зайца-русака

Фото: минприроды РО.

В Ростовской области начался осенний сезон охоты на зайца-русака. Об этом сообщили специалисты регионального Минприроды в правилах охоты на 2023/2024 гг.Как в России, так и в Ростовской области заяц собирает наибольшее количество охотников. Зверь в основном обитает в полях. С 21 октября по 14 января охота на зайца разрешена только с борзыми собаками. Без псов можно охотиться с 4 ноября по 31 января.Охота на бобра и выдру открыта с 1 октября по 29 февраля, на пятнистого оленя, косулю и лань можно охотиться с 1 октября по 10 января. На фазанов разрешено охотиться с 7 октября по 31 декабря, на водоплавающую дичь – с 14 октября по 20 января, а с 15 октября по 29 февраля – на норку, белку, куницу и хоря.