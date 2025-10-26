Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под колеса легковушки в Ростове на Таганрогской попал 13-летний подросток

Под колеса легковушки в Ростове на Таганрогской попал 13-летний подросток

В Ростове-на-Дону зарегистрирован инцидент, где машина сбила тринадцатилетнего подростка на Таганрогской улице. Согласно предварительной информации, авария произошла на пешеходном перекрестке, когда несовершеннолетний пересекал дорогу при красном сигнале светофора.

Вечером 26 октября в Октябрьском районе города Ростова произошло это дорожное происшествие. По предварительным сведениям, двадцатичетырехлетний водитель автомобиля марки "Лада Веста" ехал по улице Таганрогской, направляясь от Оганова в сторону Малиновского. Возле дома под номером 173/4 тринадцатилетний юноша начал переход проезжей части по "зебре", пренебрегая правилами дорожного движения и запрещающим сигналом светофора.

В результате сложившейся ситуации водитель не успел своевременно затормозить, что привело к столкновению с пешеходом. По информации, предоставленной сотрудниками ГИБДД Ростовской области, несовершеннолетний получил травмы.
Фото: Госавтоинспекции РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.