Под колеса легковушки в Ростове на Таганрогской попал 13-летний подросток

Фото: Госавтоинспекции РО

В Ростове-на-Дону зарегистрирован инцидент, где машина сбила тринадцатилетнего подростка на Таганрогской улице. Согласно предварительной информации, авария произошла на пешеходном перекрестке, когда несовершеннолетний пересекал дорогу при красном сигнале светофора.Вечером 26 октября в Октябрьском районе города Ростова произошло это дорожное происшествие. По предварительным сведениям, двадцатичетырехлетний водитель автомобиля марки "Лада Веста" ехал по улице Таганрогской, направляясь от Оганова в сторону Малиновского. Возле дома под номером 173/4 тринадцатилетний юноша начал переход проезжей части по "зебре", пренебрегая правилами дорожного движения и запрещающим сигналом светофора.В результате сложившейся ситуации водитель не успел своевременно затормозить, что привело к столкновению с пешеходом. По информации, предоставленной сотрудниками ГИБДД Ростовской области, несовершеннолетний получил травмы.