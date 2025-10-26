В Ростовской области дачникам сообщили о том, как подготовить плодовые культуры к холодам

фото: DonDay

В этом году многие садоводы столкнулись с неудовлетворительным урожаем, вызванным весенними заморозками, которые погубили значительную часть завязей. Как результат – сады остались без привычного изобилия ягод и фруктов, таких как яблоки, груши, вишни, сливы и другие.Знойное лето с недостатком дождей также неблагоприятно сказывается на подготовке растений к зимнему периоду, что может повлиять на будущее плодоношение. Сейчас как никогда важно обеспечить грамотный уход за деревьями и кустарниками. Опытная дачница Евгения Шестакова из Ростовской области поделилась своими советами с DonDay.В первую очередь, необходимо полностью собрать урожай. Последние фрукты и ягоды следует собрать в начале осеннего периода.- Зимние сорта фруктов следует срывать только после достижения ими потребительской зрелости, – отмечает Евгения. - Обработку позднеспелых деревьев, включая обрезку и профилактику болезней, лучше перенести на конец осени.Немаловажен и влагозарядковый полив для плодовых и косточковых культур. После засушливого летнего периода он крайне важен для успешной зимовки и последующего пробуждения весной.Не стоит забывать и об осенней подкормке растений, поскольку полноценный рост и развитие невозможны без необходимого питания.- Осенью сад особенно нуждается в калии и фосфоре. Они важны для повышения устойчивости к холодам и формирования плодовых почек, – подчеркивает дачница.Доза минеральных удобрений подбирается индивидуально для каждого дерева и кустарника.Для защиты от мышей и других грызунов, которые представляют опасность для коры молодых деревьев в зимний период, рекомендуется обернуть приствольные круги пластиковой сеткой.- После листопада внимательно осмотрите кору деревьев, – советует Евгения. - При обнаружении повреждений обработайте их, удалив поврежденную кору до здоровой ткани, и продезинфицируйте трехпроцентным раствором медного или железного купороса. После чего закройте садовым варом или специальной пастой.Удалите мох и лишайники со стволов и крупных ветвей щетками и опрыскайте кору и прикорневую зону 3% раствором железного или медного купороса.При обнаружении дупла его необходимо предварительно очистить и заполнить строительной пеной или цементным раствором.