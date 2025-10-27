Массовые отключения электроэнергии ожидают жителей Ростова-на-Дону на последней неделе октября
В течение последней недели октября жителей Ростова-на-Дону предупреждают о возможных временных отключениях электричества. Об этом сообщили представители организации "Донэнерго".
Энергоснабжающие службы города запланировали проведение необходимых технических мероприятий на электросетях, что приведет к кратковременному прекращению подачи электроэнергии потребителям. В частности, 27 октября с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет приостановлено по следующим адресам: ул. Шолохова, номера домов с 123 по 161; ул. Новомосковская, дома с 1 по 17 и с 2 по 34; ул. Полторацкого, дома с 25 по 67 и с 10 по 56; ул. Просвещения, дома с 1 по 3 и с 2 по 20; ул. Черевичкина, дома с 15 по 83; ул. Ереванская, дома с 28 по 44 и дом 47; 34-я Линия, дома с 1 по 15 и с 2 по 24; 36-я Линия, дома с 1 по 23 и с 2 по 30; 38-я Линия, дома с 1 по 29 и с 2 по 20; 40-я Линия, дома с 2 по 30 и дом 3; ул. Шатурская, дома с 23 по 55 и с 18 по 42; ул. Волгостроевская, дома с 1 по 35 и с 2 по 42; ул. Кржижановского, дома с 77 по 115 и с 96 по 130; ул. Гельца, дома с 1 по 19 и с 2 по 16; ул. Марины Расковой, дома с 1 по 11 и с 2 по 14; ул. Герцена, дома с 87 по 135; ул. Якуба Колоса, дома с 1 по 7 и с 2 по 8; ул. Владиленская, дом 223, а также улицы Астероидная, Вселенная, Осевая, Кюри, Межзвездный, Коперника, Экскаваторная, Млечного Пути, Андромеды и Гелиоса.
На следующий день, 28 октября, с 9:00 до 16:00 отключение коснется пр. Стачки, дома 182/1, 180/1, 182/2, 182, 180/12 и ул. Тружеников, дома под номерами 8, 10, 12. С 09:00 до 18:00 — ул. Межевая, дома с 82 по 158 и с 87 по 133; пер. Ярославский, дома 18, 20, 22, 21-25; ул. Буревестник, дома 10-12; ул. Ставского, дома 39, 42, 44; ул. Профсоюзная, дом 122.
В этот же день с девяти утра и до пяти вечера приостановка подачи электроэнергии произойдет по адресам: ул. Малюгиной, дома с 85 по 125, с 70 по 100, 127/90; ул. Филимоновская, дома с 65 по 91, с 40 по 66; ул. Варфоломеева, дома с 130 по 172; пер. Халтуринский, дом 103; пер. Гвардейский, дома 41, с 26 по 40; пер. Доломановский, дома с 61 по 73, с 70 по 80; пер. Братский, дома 79-81, 96-98; ул. Страна Советов, дома с 16 по 38; ул. Солидарности, дома с 131 по 221, с 116 по 208; ул. Детская, дома с 182 по 196, с 207 по 221; ул. Владиленская, дома с 201 по 243, с 136 по 170; ул. Шатурская, дома с 103 по 129, с 84 по 94; ул. Кржижановского, дома с 141 по 191, с 168 по 216; пер. Новокубанский, дома с 3 по 51, с 10 по 76; пер. Молочный, дома с 5 по 69, с 10 по 62.
Для получения более подробной информации о графике отключений рекомендуется посетить официальный интернет-ресурс компании.