Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области прогнозируют ЧС из-за заморозков

В Ростовской области прогнозируют ЧС из-за заморозков
Жителей Ростовской области предупредили о надвигающихся заморозках. О похолодании сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону.

Низкая температура ожидается в северной половине области. Столбики термометров опустятся до отметок -1...-6. В спасательном ведомстве предупредили: из-за заморозков прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций. В связи с холодной погодой может пострадать и даже погибнуть урожай. Ранее Rostov.ru сообщал, что в первой декаде апреля сельскохозяйственные культуры и плодовые деревья уже оказались повреждены из-за заморозков.

По данным гидрометцентра, холодная погода продержится в Ростовской области до конца месяца. Причиной такой аномалии станут северные ветры.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.