В Ростовской области прогнозируют ЧС из-за заморозков
Жителей Ростовской области предупредили о надвигающихся заморозках. О похолодании сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по донскому региону.
Низкая температура ожидается в северной половине области. Столбики термометров опустятся до отметок -1...-6. В спасательном ведомстве предупредили: из-за заморозков прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций. В связи с холодной погодой может пострадать и даже погибнуть урожай. Ранее Rostov.ru сообщал, что в первой декаде апреля сельскохозяйственные культуры и плодовые деревья уже оказались повреждены из-за заморозков.
По данным гидрометцентра, холодная погода продержится в Ростовской области до конца месяца. Причиной такой аномалии станут северные ветры.