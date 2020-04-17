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В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок. На Дон надвигается аномальное похолодание, пишет РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В ближайшие дни холодная погода придёт в Европейскую часть России. Больше всего она затронет Ростовскую область и соседний Краснодарский край. По словам синоптика, причиной аномалии станут северные ветры.
- Наиболее сильный очаг аномалии на юге Европейской России: Ростовская область, Краснодарский край, где на 4,5 градуса ниже нормы. Нельзя сказать, что это страшная аномалия, но всё-таки, - отметил Вильфанд. - Весна чуть запаздывает, хотя март был очень тёплым, но во второй и третьей декаде апреля отрицательные аномалии.

Отклонение от нормы, по словам эксперта, уже во вторник составит -4 градуса. Он добавил, что характер погоды определяет антициклон, центр которого находится над Скандинавией. Холодная воздушная масса будет перемещаться по восточной периферии этого антициклона.

Синоптики прогнозируют, что холодная погода продержится на Дону около 4-5 дней. К выходным температура начнёт приближаться к климатической норме.

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