В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок. На Дон надвигается аномальное похолодание, пишет РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.В ближайшие дни холодная погода придёт в Европейскую часть России. Больше всего она затронет Ростовскую область и соседний Краснодарский край. По словам синоптика, причиной аномалии станут северные ветры.Отклонение от нормы, по словам эксперта, уже во вторник составит -4 градуса. Он добавил, что характер погоды определяет антициклон, центр которого находится над Скандинавией. Холодная воздушная масса будет перемещаться по восточной периферии этого антициклона.Синоптики прогнозируют, что холодная погода продержится на Дону около 4-5 дней. К выходным температура начнёт приближаться к климатической норме.