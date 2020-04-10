В Ростовской области из-за заморозков пострадал будущий урожай

Начальник ростовского гидрометцентра рассказал, как повлияли апрельские холода на будущий урожай. О последствиях непогоды Елена Назарова сообщила 13 апреля на совещании по вопросам деятельности агропромышленного комплекса.Эксперт отметила, что в первой декаде апреля отмечались заморозки. Температура по области опускалась до -3...-12 градусов.Опасность также представляет недостаток влаги в почве. По состоянию на 10 апреля запасы воды в метровом слое земли под озимыми культурами понизились на 10-25 миллиметров. Они оцениваются как недостаточные и удовлетворительные, в отдельных районах — даже плохие. К таким территория относится Сальский район.