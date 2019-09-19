Заморозки ожидаются в ближайшие два дня в Ростовской области



В ближайшие дни в Ростовской области ожидаются заморозки. О похолодании предупредили в донском гидрометцентре. Непогода прогнозируется утром и вечером 25 и 26 сентября.



Столбики термометров опустятся до отметок от -1 до -3 градусов. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что заморозки могут повредить неубранные растения в огородах, садах и на полях.



На рабочей неделе в Ростове также прогнозируются осадки, которые из-за заморозков могут превратиться в град. Дождь ожидается вечером 26 сентября и в течение суток 27 сентября.