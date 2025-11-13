Новости
В Ростовской области почти 90% ДТП случилось по вине водителей

В Ростовской области наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом проинформировала замгубернатора региона - министр транспорта Алена Беликова на пресс-конференции 12 ноября.

С начала текущего года на Дону произошло 2 171 происшествие. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, эти показатели снизились на 10%. При этом подавляющая часть аварий произошла из-за водителей водителей - 88,2%.

- Это не случайности, не дорожные условия, не пешеход, который вышел внезапно. Это именно вина водителя. То есть мы с вами, сами находясь за рулем, к сожалению, не уделяем должного внимания дороге, - сообщила Алена Беликова.


Чиновница отметила, что одним из эффективных способов борьбы с этой проблемой является увеличение камер фото- и видеофиксации. Они способны замечать даже разговоры по телефону за рулем.
Фото: Дондей
