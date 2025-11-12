Фото: ХК Ростов

Завершающий матч выездной серии ВХЛ обернулся поражением для ХК «Ростов» от «Ижстали». Игра состоялась 12 ноября.В стартовом отрезке встречи Артём Пугачёв, представляющий «Ижсталь», вывел свою команду вперёд, забив гол – 1:0. Во втором периоде Семён Сорокин был наказан четырьмя минутами штрафного времени за опасную игру клюшкой.Воспользовавшись численным преимуществом, Андрей Ерофеев отправил еще одну шайбу в ворота ростовчан, увеличив разрыв в счёте – 2:0. Пётр Яковлев также реализовал большинство, доведя преимущество «Ижстали» до крупного – 3:0.В заключительном периоде ростовская команда смогла ответить лишь одним голом. Степан Урулин стал автором единственной шайбы в ворота соперника – 1:3.В итоге, "Ростов" проиграл со счетом 3:1. Стоит отметить, что это уже пятая подряд проигранная игра для донского коллектива.