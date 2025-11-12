Росприроднадзор проверит информацию о сливе нечистот в реку Грушевку в Шахтах

Фото: Соцсети

Летом текущего года жители города Шахты в Ростовской области выразили обеспокоенность состоянием местной реки. Изменение оттенка воды и появление специфического запаха вызвали тревогу у населения. Это повлекло за собой активное обсуждение проблемы в различных социальных сетях. Данная ситуация не осталась незамеченной. На проблему обратили внимание специалисты регионального Министерства природных ресурсов и экологии.Проведенная проверка территории специалистами подтвердила факт несанкционированного слива отходов.Вся собранная информация будет передана в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для дальнейшей оценки ситуации и принятия соответствующих мер.