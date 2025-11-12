Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Росприроднадзор проверит информацию о сливе нечистот в реку Грушевку в Шахтах

Росприроднадзор проверит информацию о сливе нечистот в реку Грушевку в Шахтах
Летом текущего года жители города Шахты в Ростовской области выразили обеспокоенность состоянием местной реки. Изменение оттенка воды и появление специфического запаха вызвали тревогу у населения. Это повлекло за собой активное обсуждение проблемы в различных социальных сетях. Данная ситуация не осталась незамеченной. На проблему обратили внимание специалисты регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Проведенная проверка территории специалистами подтвердила факт несанкционированного слива отходов.

Вся собранная информация будет передана в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для дальнейшей оценки ситуации и принятия соответствующих мер.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.