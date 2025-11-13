- В личном автомобиле сегодня средняя населенность так скажем полтора человека. То есть в среднем на улице в машине мы с вами видим одного-двух людей. А максимальная вместимость сегодня автобуса большого класса - до 100 человек, - подчеркивает Алена Беликова.

Фото: Дондей

В Ростовской области на 11% снизился пассажиропоток. Об этом сообщила замгубернатора региона - министр транспорта Алена Беликова на пресс-конференции 12 ноября.За 9 месяцев 2025 года жители региона совершили около 136 миллионов поездок. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года - эти показатели на 11% меньше.Чиновница сообщает, что это может быть связана с постепенным переходом людей на личный транспорт. Так, в Ростове-на-Дону 60% поездок совершается на автомобиле.Большое количество машин на дорогах влияет на увеличение пробок. Глава минтранса считает, что необходимо сократить количество личного транспорта на дорогах. А это можно сделать лишь наладив систему общественного транспорта.