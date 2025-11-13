Три беспилотника сбили минувшей ночью на северо-западе Ростовской области

Фото: Donday

В минувшую ночь в Ростовской области была сорвана попытка нападения с применением трёх беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Минувшей ночью была предотвращена атака в районе Донецка, Новошахтинска и Миллеровского района. Согласно имеющимся сведениям, гражданское население не пострадало, жертв среди мирных жителей нет. В воздушном пространстве Ростовской области успешно отразили атаку трех беспилотников.В течение ночного периода, с 23:00 до 08:00, над несколькими областями Российской Федерации было уничтожено в общей сложности 130 дронов. Наибольшее число сбитых беспилотников зафиксировано в Курской области – там обезвредили 32 БПЛА.