Три беспилотника сбили минувшей ночью на северо-западе Ростовской области

В минувшую ночь в Ростовской области была сорвана попытка нападения с применением трёх беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Минувшей ночью была предотвращена атака в районе Донецка, Новошахтинска и Миллеровского района. Согласно имеющимся сведениям, гражданское население не пострадало, жертв среди мирных жителей нет. В воздушном пространстве Ростовской области успешно отразили атаку трех беспилотников.

В течение ночного периода, с 23:00 до 08:00, над несколькими областями Российской Федерации было уничтожено в общей сложности 130 дронов. Наибольшее число сбитых беспилотников зафиксировано в Курской области – там обезвредили 32 БПЛА.
