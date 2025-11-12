В Таганроге уже в третий раз на торги выставляют таганрогский «Николаевский рынок»

Фото: Торги России

В Ростовской области в третий раз предпринимается попытка продать таганрогский «Николаевский рынок» через аукцион. Объявление о предстоящих торгах размещено на портале Торги России.Муниципальные власти Таганрога выставили на продажу 100% акций ООО «Николаевский рынок». Стартовая стоимость лота определена в размере 114 миллионов рублей.Рыночная территория занимает 7 500 квадратных метров, а численность персонала составляет 21 человек. Основное направление деятельности компании – аренда и управление собственными и арендованными коммерческими площадями.Заявки на участие принимаются до 11 декабря. Результаты аукциона будут объявлены через пять суток после завершения приема заявок.Подчеркнем, что это уже третья попытка продажи. Предыдущие два аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заинтересованных покупателей.