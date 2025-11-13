Новости
В Ростове иномарка сгорела дотла после столкновения с опорой ЛЭП

В Ростове-на-Дону произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием иностранного автомобиля. В ночь на 13 ноября на пересечении улиц Советской и Верхненольная машина врезалась в опору линии электропередачи и вспыхнула.

По предварительным данным, за рулем Mercedes-Benz S500 находился 32-летний мужчина, который потерял контроль над управлением. Автомобиль занесло на проезжей части, после чего он столкнулся с опорой ЛЭП. В результате удара транспортное средство воспламенилось.

Как сообщили представители региональной ГИБДД, водитель получил травмы в результате аварии.
Фото: Госавтоинспекция РО
