Донских автомобилистов предупредили о дождях на федеральной трассе

Водителей уведомили о наличии дождливой погоды на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Сообщение о неблагоприятных погодных условиях было передано компанией "Автодор".

Согласно данным синоптиков, 13 ноября в данной области ожидаются осадки в течение суток. Увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за ухудшения метеоусловий.

Автовладельцам рекомендуется придерживаться установленной скорости, воздерживаться от опасных маневров на дороге и соблюдать безопасное расстояние.
