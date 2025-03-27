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В Ростовской области на 30% увеличилось число ДТП по вине водителей автобусов

В Ростовской области на 30% увеличилось число ДТП по вине водителей автобусов
В Ростовской области с начала года зафиксировано увеличение числа ДТП по вине водителей автобусов. Информацию об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД региона Олег Богун.

По вине водителей автобусов произошло 13 аварий, в которых пострадали 13 человек.

Также отмечен рост числа ДТП, совершенных водителями со стажем менее двух лет. За этот период зафиксировано 17 таких происшествий, в которых получили травмы 27 человек, один из них погиб.

Кроме того, с начала года по вине юридических лиц произошло 53 ДТП. В этих авариях погибли 10 человек и 56 получили ранения.

Из-за транзитного транспорта зафиксировано 45 ДТП, в которых погибли 10 и пострадали 53 человека. Грузовой транспорт стал причиной 19 аварий, в которых погибли 8 и ранены 20 человек.

Всего с начала года в Ростовской области произошло 316 ДТП, в которых погибли 54 человека и пострадали 382.
Фото: Ростов ру
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