Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Первую партию елок на Дон доставили из Ульяновской области

Первую партию елок на Дон доставили из Ульяновской области

Ульяновский Россельхознадзор проинформировал об отправке первой партии елок для новогодних праздников в Ростовскую область.

Более четырнадцати тысяч хвойных деревьев из Ульяновской области распределены по десяти субъектам Российской Федерации. География поставок новогодних елей охватывает Ростовскую, Оренбургскую, Воронежскую и Самарскую области, а также Луганскую и Донецкую Народные Республики, Крым, Мордовию, Краснодарский и Ставропольский края.

В 2024 году первыми новогодними деревьями, поступившими в Ростовскую область, стали четыреста елок из Удмуртии.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.