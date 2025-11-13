Первую партию елок на Дон доставили из Ульяновской области

Фото: Donday

Ульяновский Россельхознадзор проинформировал об отправке первой партии елок для новогодних праздников в Ростовскую область.Более четырнадцати тысяч хвойных деревьев из Ульяновской области распределены по десяти субъектам Российской Федерации. География поставок новогодних елей охватывает Ростовскую, Оренбургскую, Воронежскую и Самарскую области, а также Луганскую и Донецкую Народные Республики, Крым, Мордовию, Краснодарский и Ставропольский края.В 2024 году первыми новогодними деревьями, поступившими в Ростовскую область, стали четыреста елок из Удмуртии.