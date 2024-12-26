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Министром транспорта Ростовской области стала Алена Беликова

Министром транспорта Ростовской области стала Алена Беликова
Заместителем губернатора — министром транспорта Ростовской области стала Алена Беликова. Указ о назначении подписал врио главы региона Юрий Слюсарь.

Алена Беликова — уроженка Калининграда. С 2017 работала начальником автовокзала в Калининграде. Спустя пять лет она заняла пост заместителя министра развития инфраструктуры Калининградской области, где курировала вопросы транспорта.

Место министра транспорта Ростовской области освободилось после увольнения Виталия Кушнарева. В конце ноября его задержали и отправили в СИЗО. Ему вменяют незаконное хранение оружия и получение взятки.
Фото: соцсети
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