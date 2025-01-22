Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Новый министр транспорта Ростовской области недовольна работой общественного транспорта

Новый министр транспорта Ростовской области недовольна работой общественного транспорта
Новый министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова поделилась своими впечатлениями от поездки на автобусе. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале 22 января. 

Чиновница проехалась на автобусе № 51 от улицы Мечникова и здания регионального правительства. Она отметила, что автобус был переполнен, все места заняты. Также обратила внимание на нехватку транспорта на линии.

Алена Беликова также упомянула, что автобус остановился далеко от бордюра и высадил пассажиров на другой полосе. Кроме того, она отметила полуразрушенные остановочные комплексы и обсудила создание удобной навигации с подрядчиком. Министр обратилась к администрации с просьбой решить проблемы, связанные с работой общественного транспорта в Ростове. 

Ранее на общественном транспорте проехали Юрий Слюсарь, Алексей Логвиненко и экс-министр транспорта Виталий Кушнарев. 
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.