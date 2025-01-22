Новый министр транспорта Ростовской области недовольна работой общественного транспорта

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Новый министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова поделилась своими впечатлениями от поездки на автобусе. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале 22 января.Чиновница проехалась на автобусе № 51 от улицы Мечникова и здания регионального правительства. Она отметила, что автобус был переполнен, все места заняты. Также обратила внимание на нехватку транспорта на линии.Алена Беликова также упомянула, что автобус остановился далеко от бордюра и высадил пассажиров на другой полосе. Кроме того, она отметила полуразрушенные остановочные комплексы и обсудила создание удобной навигации с подрядчиком. Министр обратилась к администрации с просьбой решить проблемы, связанные с работой общественного транспорта в Ростове.Ранее на общественном транспорте проехали Юрий Слюсарь, Алексей Логвиненко и экс-министр транспорта Виталий Кушнарев.