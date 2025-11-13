Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове в жестком ДТП с иномаркой пострадали двое взрослых и пятилетний ребенок

В Ростове в жестком ДТП с иномаркой пострадали двое взрослых и пятилетний ребенок

В ночь на 12 ноября на улице Вавилова, около дома номер 54, в Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП. В аварии, вызванной столкновением двух автомобилей, пострадали двое взрослых и маленький ребенок.

Согласно предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112», не имевший водительских прав, выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате столкновения травмы получили водитель «ВАЗ-2112» и его 22-летний пассажир. Также пострадал пятилетний ребенок, который находился в автомобиле «Киа Рио». Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.