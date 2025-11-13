В Ростове в жестком ДТП с иномаркой пострадали двое взрослых и пятилетний ребенок

Фото: Госавтоинспекция РО

В ночь на 12 ноября на улице Вавилова, около дома номер 54, в Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП. В аварии, вызванной столкновением двух автомобилей, пострадали двое взрослых и маленький ребенок.Согласно предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112», не имевший водительских прав, выехал на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем «Киа Рио», за рулем которого находился 36-летний мужчина.Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате столкновения травмы получили водитель «ВАЗ-2112» и его 22-летний пассажир. Также пострадал пятилетний ребенок, который находился в автомобиле «Киа Рио». Обстоятельства произошедшего выясняются.