Волонтеры из Ростовской области спасают парализованную собаку с переломом позвоночника

- Я отвезла ее в ветклинику, – рассказывает Юлия. – У собаки серьезно поврежден позвоночник и сильный отек.

Фото: Юлия Адимова

В Ростовской области группа волонтеров пытается спасти парализованную собаку, получившую травму позвоночника. Об этом сообщил DonDay, ссылаясь на слова Юлии Адимовой, руководителя приюта для животных в Сальске.Несчастное животное было найдено в Сальске в начале ноября на обочине улицы Родниковой. За день до этого собаку сбила машина.Вернется ли к ней способность ходить, пока не ясно. Сейчас ей нужны ежедневные уколы.Спустя несколько дней ветеринар проверил чувствительность, уколов хвост. К сожалению, реакции не последовало. Это говорит об отсутствии чувствительности в хвосте и обеих задних лапах. Незначительная чувствительность сохраняется только в области бедра одной из задних конечностей.По оценкам специалистов, на восстановление потребуется около полутора месяцев. Однако, сможет ли она двигаться самостоятельно, пока остается под вопросом.