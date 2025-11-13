Волонтеры из Ростовской области спасают парализованную собаку с переломом позвоночника
В Ростовской области группа волонтеров пытается спасти парализованную собаку, получившую травму позвоночника. Об этом сообщил DonDay, ссылаясь на слова Юлии Адимовой, руководителя приюта для животных в Сальске.
Несчастное животное было найдено в Сальске в начале ноября на обочине улицы Родниковой. За день до этого собаку сбила машина.
Вернется ли к ней способность ходить, пока не ясно. Сейчас ей нужны ежедневные уколы.
Спустя несколько дней ветеринар проверил чувствительность, уколов хвост. К сожалению, реакции не последовало. Это говорит об отсутствии чувствительности в хвосте и обеих задних лапах. Незначительная чувствительность сохраняется только в области бедра одной из задних конечностей.
По оценкам специалистов, на восстановление потребуется около полутора месяцев. Однако, сможет ли она двигаться самостоятельно, пока остается под вопросом.