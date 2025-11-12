Новости
В Ростове в вечерний час пик цены на такси взлетели в два раза

Цены на такси сильно выросли из-за больших пробок в городе. Вечером 12 ноября, чтобы доехать до центра города, нужно было заплатить не 200, а 400-500 рублей. До района Сельмаш стоимость поездки составляла 600-800 рублей, а до Суворовского и Левенцовки - больше тысячи рублей. В среднем, чтобы добраться до дальних районов, нужно было отдать 1 200-1 500 рублей.

Сейчас в городе очень большие пробки - 8 баллов из 10. Особенно сложно проехать по улице Вавилова, где идут дорожные работы и образовалась огромная пробка.

Пробки также появились в центре города: на Ворошиловском проспекте, Большой Садовой улице, улицах Текучева, Соколова, Красноармейской и других.
