В Ростове в вечерний час пик цены на такси взлетели в два раза

Цены на такси сильно выросли из-за больших пробок в городе. Вечером 12 ноября, чтобы доехать до центра города, нужно было заплатить не 200, а 400-500 рублей. До района Сельмаш стоимость поездки составляла 600-800 рублей, а до Суворовского и Левенцовки - больше тысячи рублей. В среднем, чтобы добраться до дальних районов, нужно было отдать 1 200-1 500 рублей.Сейчас в городе очень большие пробки - 8 баллов из 10. Особенно сложно проехать по улице Вавилова, где идут дорожные работы и образовалась огромная пробка.Пробки также появились в центре города: на Ворошиловском проспекте, Большой Садовой улице, улицах Текучева, Соколова, Красноармейской и других.