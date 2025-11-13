В Таганроге на продажу выставили историческое здание 19-го века

Фото: Соцсети

В Ростовской области выставлен на продажу старинный дом, построенный в 19-м веке. Информация о продаже размещена на популярной онлайн-платформе в начале этого месяца.За 11,5 миллиона рублей предлагается приобрести «Дом Лобанова», расположенный на улице Греческой в Таганроге. Это одноэтажное историческое здание было возведено в 1897 году Матвеем Яковлевичем Лобановым, таганрогским мещанином, о котором, к сожалению, сохранилось мало информации. Он владел домом приблизительно до 1906 года.Впоследствии дом перешел к Наталье Дмитриевне Щучкиной, супруге Ивана Павловича Щучкина, статского советника и окружного врача Таганрога. В 1921 году в здании по адресу: улица Греческая, 32 располагался приют № 10. С 1992 года дом является охраняемым государством памятником архитектуры.В объявлении подчеркивается необходимость капитального ремонта, в частности, замены кровли. Кроме того, на территории участка имеется соседний дом площадью 60 квадратных метров. Автор объявления допускает, что владелец соседнего дома может рассмотреть возможность его продажи отдельно.В феврале 2023 года в этом историческом здании вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли 46 пожарных и 14 единиц специальной техники. К моменту прибытия спасателей огонь охватил почти всю постройку. Улица Греческая была временно перекрыта для движения транспорта. Пожару был присвоен второй уровень сложности, и из зоны риска эвакуировали пять человек.