В Ростовской области 13 ноября утром был снят режим опасности из-за БПЛА

Фото: РСЧС

В Ростовской области утром 13 ноября отменили режим, введенный из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Примерно в 9 утра жителям области поступило уведомление от региональной системы оповещения об отсутствии опасностей.Следует отметить, что предупреждение о беспилотной угрозе в регионе было объявлено накануне около девяти вечера. Жителям советовали укрыться в зданиях и не подходить к окнам.Прошлой ночью в небе над областью предотвратили атаку БПЛА, нейтрализовав три дрона. Беспилотники были сбиты в районе Донецка, Новошахтинска и Миллеровского района.