Жители Ростова жалуются на разбитую остановку на Буденновском проспекте

Жители Ростова жалуются на разбитую остановку на Буденновском проспекте. Об этом они рассказали в соцсетях 11 ноября.

В тот день после работы один из местных жителей направился к остановке в районе дома № 98/67. Мужчину озадачил внешний вид остановочного комплекса. Одна из прозрачных стен оказалась разрисована несмываемой краской, а на второй и вовсе пробили дыру.

- Ждать транспорт на такой остановке довольно неприятно. Причем это место довольно оживленное, так как напротив расположен Комсомольский сквер. Этот позор на улице видят все прохожие, - пишет ростовчанин.
Фото: Соцсети
