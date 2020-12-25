В Ростовской области от коронавируса скончался 28-летний парень

С 27 по 28 декабря от COVID-19 скончались трое жителей Ростовской области. Самый молодой из них - 28-летний парень. Умерший страдал сопутствующими хроническими заболеваниями, сообщили в правительстве региона.COVID-19 забрал жизни еще двух пожилых мужчин в возрасте 80 и 92 лет. У них специалисты также регистрировали заболевания, которые усугубила инфекция.Несмотря на снизившийся ежедневные прирост, общее число умерших остается внушительным. По количеству скончавшихся от COVID-19 Ростовская область занимает четвертое место в стране (1 983 человека). С отрывом в тысячу умерших от коронавируса на третьем месте находится Московская область (2 832 человека). Еще больше от инфекции скончались в Санкт-Петербурге (7 453 человека) и Москве (10 989 человек).