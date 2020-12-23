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За сутки от коронавируса скончались 26 жителей Ростовской области

За сутки от коронавируса скончались 26 жителей Ростовской области
В Ростовской области от коронавируса умерли еще 26 человек. Актуальная информация появилась 25 декабря.

Новыми жертвами инфекции стали 14 женщин в возрасте от 40 до 90 лет и 12 мужчин от 55 до 82 лет. По общему числу людей, скончавшихся от вируса, Ростовская область занимает первое место в ЮФО и четвертое - в стране. Донской регион уступает лишь тройке гигантов: Москва (10 763 человека), Санкт-Петербург (7 222 человека) и Московская область (2 773 человека).

На Дону специалисты по-прежнему регистрируют по несколько сотен зараженных людей ежедневно. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 388 жителей региона. По информации областного правительства, всего коронавирус подхватили 49 318 дончан.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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