За сутки от коронавируса скончались 26 жителей Ростовской области

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 26 человек. Актуальная информация появилась 25 декабря.Новыми жертвами инфекции стали 14 женщин в возрасте от 40 до 90 лет и 12 мужчин от 55 до 82 лет. По общему числу людей, скончавшихся от вируса, Ростовская область занимает первое место в ЮФО и четвертое - в стране. Донской регион уступает лишь тройке гигантов: Москва (10 763 человека), Санкт-Петербург (7 222 человека) и Московская область (2 773 человека).На Дону специалисты по-прежнему регистрируют по несколько сотен зараженных людей ежедневно. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 388 жителей региона. По информации областного правительства, всего коронавирус подхватили 49 318 дончан.