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В Ростовской области еще 15 человек скончались от коронавируса

В Ростовской области еще 15 человек скончались от коронавируса

За сутки жертвами коронавируса стали 15 жителей Ростовской области. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 25 ноября, от COVID-19 скончались 1236 человек. Из ни 15 стали жертвами нового вируса за минувшие сутки. Восемь женщин в возрасте от 64 до 81 года и семеро мужчин от 60 до 86 лет не смогли побороть инфекцию.

Ростовская область больше месяца занимает первое место по количеству смертей в Южном федеральном округе и четвертое в стране. Бессменными лидерами в этом списке остаются Москва (8530 человек), Санкт-Петербург (5138 человек) и Московская область (1965 человек). Всего COVID-19 забрал жизни 37538 россиян.

Число пациентов с коронавирусом также увеличивается. За последние 24 часа медики зарегистрировали 313 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 38391 человек. Большинство из них составляют жители донской столицы в возрасте от 46 до 65 лет.

Несмотря на регулярное увеличение количества пациентов с COVID-19 и смертей от него, вводить дополнительные ограничения власти пока не планируют.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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