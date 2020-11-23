В Ростовской области еще 15 человек скончались от коронавируса

За сутки жертвами коронавируса стали 15 жителей Ростовской области. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 25 ноября, от COVID-19 скончались 1236 человек. Из ни 15 стали жертвами нового вируса за минувшие сутки. Восемь женщин в возрасте от 64 до 81 года и семеро мужчин от 60 до 86 лет не смогли побороть инфекцию.Ростовская область больше месяца занимает первое место по количеству смертей в Южном федеральном округе и четвертое в стране. Бессменными лидерами в этом списке остаются Москва (8530 человек), Санкт-Петербург (5138 человек) и Московская область (1965 человек). Всего COVID-19 забрал жизни 37538 россиян.Число пациентов с коронавирусом также увеличивается. За последние 24 часа медики зарегистрировали 313 случаев заражения COVID-19. Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 38391 человек. Большинство из них составляют жители донской столицы в возрасте от 46 до 65 лет.Несмотря на регулярное увеличение количества пациентов с COVID-19 и смертей от него, вводить дополнительные ограничения власти пока не планируют.