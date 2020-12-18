В Ростовской области от коронавируса скончались восемь человек за сутки

В Ростовской области снизился ежедневный прирост жертв коронавируса. По состоянию на 21 декабря инфекция забрала жизни восьми человек.От COVID-19 скончались две женщины 71 и 75 лет и шестеро мужчин в возрасте от 61 года до 83 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, сообщили в правительстве региона.По числу жертв пандемии Ростовская область находится на первом месте в Южном федеральном округе и на четвертом - в России. С начала пандемии с вирусом не справились 1 836 дончан. Больше, чем на Дону, от вируса скончалось жителей Москвы (10 469 человек), Санкт-Петербурга (6 917 человек) и Московской области (2 697 человек).Несмотря на снижение ежедневного прироста умерших, ситуация по коронавирусу остается критической. Медики регистрируют по несколько сотен новых инфицированных ежесуточно. Коечный фонд переполнен, а в аптеках зачастую не хватает лекарств. При этом новые ограничения власти пока не спешат вводить.