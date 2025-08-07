В Ростовской области осудят мужчину, который жестоко зарезал ножом знакомого во время ссоры

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростовской области предстанет перед судом гражданин, обвиняемый в зверском убийстве своего знакомого, совершенном с использованием ножа в ходе конфликта. Инцидент, приведший к трагическим последствиям, произошел в декабре 2024 года в населенном пункте Самарское.Согласно материалам дела, в процессе возникшей между ними размолвки 64-летний обвиняемый нанес 41-летнему потерпевшему смертельные ножевые ранения. Пострадавший скончался непосредственно на месте совершения преступления.Осознавая серьезность содеянного, преступник предпринял попытку скрыть следы своего злодеяния. Он избавился от тела, сбросив его в колодец, а одежду жертвы и орудие убийства были заброшены в движущийся грузовой состав, проходивший неподалеку.Однако спустя почти шесть месяцев после трагического события мужчина добровольно явился в правоохранительные органы с признанием вины.В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за убийство. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей в следственном изоляторе.