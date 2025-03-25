В Батайске осудят мужчину, зарезавшего приятеля

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В Ростовской области будут судить мужчину, которого обвиняют в гибели собутыльника. Об этом проинформировал СУ СК Ростовской области.По информации следствия, трагедия развернулась в Батайске в начале 2025 года. В ходе пьяной ссоры обвиняемый нанес своему приятелю ранения, ставшие причиной смерти.Как установило следствие, посещение знакомого обернулось роковым конфликтом. После распития алкогольных напитков между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый схватил кухонный нож. Мужчина нанес несколько ударов в область живота и груди 59-летнему потерпевшему. Раны оказались смертельными, и мужчина скончался на месте происшествия.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». До вынесения судебного решения мужчина будет содержаться под стражей. В данный момент дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. В случае доказательства вины обвиняемому может грозить тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.