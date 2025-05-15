Житель Азовского района жестоко расправился с приятелем

Фото: СУ СК РО

В Азовском районе Ростовской области в декабре 2024 года произошло жестокое убийство, жертвой которого стал житель села Самарского.Во время внезапно вспыхнувшего конфликта 64-летний мужчина нанес смертельный удар ножом своему 41-летнему знакомому. Раны оказались несовместимы с жизнью, и потерпевший скончался на месте.Осознавая тяжесть содеянного, преступник попытался скрыть следы преступления. Он избавился от тела, сбросив его в колодец, а окровавленную одежду убитого и орудие убийства выбросил в проходящий мимо товарный поезд.Однако угрызения совести не давали покоя злоумышленнику. Спустя почти шесть месяцев после совершения злодеяния он добровольно явился в правоохранительные органы с признанием.Следственным управлением СК по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Теперь виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.