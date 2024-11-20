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В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 58-летнего мужчину

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 58-летнего мужчину
В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 58-летнего мужчину. О том, где находится Анатолий Ильковский, ничего не было известно больше трех месяцев.

Он проживает в Морозовске. Анатолий 30 июля ушел из дома и не вернулся. Когда Анатолий перестал выходить на связь, близкие забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

19 ноября добровольцы рассказали, что мужчину удалось найти живым. Где все это время находился Анатолий, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт.
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