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В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 38-летнего мужчину. Максим Мискив не выходил на связь с родными с 12 августа.Мужчина проживает в городе Таганроге. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Когда Максим перестал отвечать на звонки, близкие забили тревогу. Они обратились за помощью к полицейским, а также к волонтерам.О том, что мужчину нашли живым, стало известно 25 сентября. Где всё это время был Максим, не разглашается.