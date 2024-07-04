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В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 73-летнего мужчину

В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 73-летнего мужчину
В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 73-летнего мужчину. О местонахождении Николая Ведерникова ничего не было известно почти месяц.

Дедушка проживает в станице Егорлыкской. Он 20 мая ушел из дома и не вернулся. Близкие забили тревогу, когда мужчина перестал выходить на связь. Родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Добровольцы 27 июня сообщили, что пенсионера удалось найти живым. Где он был все это время, не сообщается.
Фото: ЛизаАлерт.
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