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В Ростове нашли живым без вести пропавшего 45-летнего мужчину. О том, где находится Евгений Ковш, ничего не было известно около месяца.Мужчина ушел из дома 9 июля и не вернулся. Он перестал отвечать на звонки и сообщения, и его близкие забеспокоились. Они попытались найти его самостоятельно, но у них ничего не вышло. Тогда родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Днем 19 июля стало известно, что мужчину нашли живым. Где он был все это время, информация не раскрывается.