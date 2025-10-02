Спонсора ищут в Ростове для реставрации статуи купца-коробейника

фото: DonDay

Для ремонта памятника купцу-коробейнику и его коту в парке М. Горького в Ростове ищут спонсора. В мэрии нет средств для реставрации символа города.Сейчас рассматривается вопрос о ремонте монумента денежными средствами сторонней организации за внебюджетные средства.Во время пешей прогулки по городу прохожие заметили на бронзовой статуе сквозные отверстия. Небольшие дыры красовались на руке и боку Купца.Ростовчане уже обращались к властям в социальных сетях с просьбой о ремонте.— У нашего купца прохудился кафтан. Не годится это, чтобы у богатого купца кафтан был дырявый. Надо бы посодействовать, починить! — негодовали местные жители.Ответ администрации поступил спустя несколько часов. В нем сообщалось, что в настоящее время рассматривается возможность проведения ремонта памятника «Коробейник» силами сторонней организации за внебюджетные средства.Жителям города остается надеяться, что в скором времени найдется подходящий спонсор, который подарит памятнику новую жизнь.