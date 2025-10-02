Игрок «БАРСа» Артем Коряковский пропустил первый матч Суперлиги из-за травмы
Игрок БК «БАРС-РГЭУ Артем Коряковский пропустил первый матч Суперлиги из-за травмы. Об этом сообщил его главный тренер 2 октября.
Игра с «Барнаулом» из Аксайского края прошла 1 сентября. К сожалению, на ней не было двух игроков «БАРСа» - Максима Кривошеева и Артема Коряковского.
Наставник говорит, что отсутствие этих двух баскетболистов сделало положение южан в матче критическим. Вдобавок Павел Буганенко не смог дать нужный отпор Вячеславу Грачеву. В результате этот игрок «Барнаула» стал лучшим снайпером у соперника.
Также Максим Григорьев утверждает, что у его команды было бы больше шансов на победу, если бы в первой половине матча они вышли вперед.
Несмотря на это главный тренер отмечает, что со всеми поставленными задачами во второй четверти его подопечные справились.