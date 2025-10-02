Новости
Игрок «БАРСа» Артем Коряковский пропустил первый матч Суперлиги из-за травмы

Игрок БК «БАРС-РГЭУ Артем Коряковский пропустил первый матч Суперлиги из-за травмы. Об этом сообщил его главный тренер 2 октября.

Игра с «Барнаулом» из Аксайского края прошла 1 сентября. К сожалению, на ней не было двух игроков «БАРСа» - Максима Кривошеева и Артема Коряковского.

- Коряковский на предсезонных сборах получил травму передней мышцы бедра. Как минимум неделю он к нам не присоединится, - пояснил главный тренер Максим Григорьев. - У Кривошеева возникли семейные обстоятельства. В следующей игре на него, безусловно, рассчитываем.

Наставник говорит, что отсутствие этих двух баскетболистов сделало положение южан в матче критическим. Вдобавок Павел Буганенко не смог дать нужный отпор Вячеславу Грачеву. В результате этот игрок «Барнаула» стал лучшим снайпером у соперника.

Также Максим Григорьев утверждает, что у его команды было бы больше шансов на победу, если бы в первой половине матча они вышли вперед.

Несмотря на это главный тренер отмечает, что со всеми поставленными задачами во второй четверти его подопечные справились.

– Понравились все. И наш многоопытный капитан Максим Ткаченко, и молодой наш воспитанник Денис Сныткин. Поборолись. Играли маленькой пятеркой, атаковали большого пятого у них, создавали открытые броски. Где-то сил не хватило. Много бросков смазали. Конечно, без поддержки со скамейки трудно. Надеемся, что вернутся в строй те, кого не было. Может быть, появятся новые ребята, и наладим игру на сто процентов, - подвел итог Максим Григорьев.
Фото: БК «БАРС-РГЭУ»
