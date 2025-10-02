Новости
В Ростове женщину будут судить за расправу над знакомым

В Ростове женщину будут судить за расправу над знакомым. Инцидент произошел в июле текущего года.

По имеющейся информации, 34-летняя фигурантка вместе со своим знакомым находилась в квартире дома на улице Ильича. Между ними случился конфликт. По всей вероятности, на эмоциях женщина взяла колюще-режущий предмет и ударила оппонента. Она нанесла не менее 35 ударов в различные части тела мужчины. Он скончался от полученных травм на месте.

Как сообщили в Прокуратуре Ростовской области, против обвиняемой собрали достаточно доказательств. Теперь ее дело направлено в суд. Женщину будут судить по статье «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: Дондей
