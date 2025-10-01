Новости
В Батайске ищут пропавшую без вести 33-летнюю женщину

В городе Батайске разыскивают пропавшую без вести женщину. Информации о местонахождении Яны Никулиной нет с 24 сентября.

Местная жительница ушла из дома и перестала отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники написали заявление о пропаже в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.

Яна среднего роста (17 сантиметров) и худощавого телосложения. Цвет ее волос - темный. В день исчезновения она надела черно-белое платье, черную куртку и обула черные кроссовки. С собой она взяла черную сумку.

Если вы знаете, где может находиться женщина, позвоните по телефону 112.
Фото: Лиза Алерт
