В Батайске ищут пропавшую без вести 33-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт

В городе Батайске разыскивают пропавшую без вести женщину. Информации о местонахождении Яны Никулиной нет с 24 сентября.Местная жительница ушла из дома и перестала отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники написали заявление о пропаже в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.Яна среднего роста (17 сантиметров) и худощавого телосложения. Цвет ее волос - темный. В день исчезновения она надела черно-белое платье, черную куртку и обула черные кроссовки. С собой она взяла черную сумку.Если вы знаете, где может находиться женщина, позвоните по телефону 112.