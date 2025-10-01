Машина всмятку: жуткое ДТП под Ростовом-на-Дону попало на видео

Фото: Donday

В окрестностях Ростова-на-Дону произошло серьезное ДТП. Информационное агентство DonDay опубликовало видеозапись с места происшествия.Вечером 1 октября на въезде в Ростов-на-Дону, в районе «Тачанки», случилась крупная автомобильная авария. По словам свидетелей, как минимум двое пострадавших лежат без сознания на дороге.На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль, произведенный в России, сильно пострадал в результате столкновения. В настоящий момент информация о причинах аварии и состоянии здоровья пострадавших отсутствует.Обстоятельства произошедшего выясняются.