Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Машина всмятку: жуткое ДТП под Ростовом-на-Дону попало на видео

Машина всмятку: жуткое ДТП под Ростовом-на-Дону попало на видео

В окрестностях Ростова-на-Дону произошло серьезное ДТП. Информационное агентство DonDay опубликовало видеозапись с места происшествия.

Вечером 1 октября на въезде в Ростов-на-Дону, в районе «Тачанки», случилась крупная автомобильная авария. По словам свидетелей, как минимум двое пострадавших лежат без сознания на дороге.

На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль, произведенный в России, сильно пострадал в результате столкновения. В настоящий момент информация о причинах аварии и состоянии здоровья пострадавших отсутствует.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.