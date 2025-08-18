Новости
На торги за 38,4 млн выставили здание риелторской компании из Ростовской области

На аукцион выставлено недвижимое имущество риелторской фирмы из Ростовской области общей стоимостью 38,4 млн рублей. Данные о предстоящих торгах опубликованы на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В качестве лота на продажу выставлено двухэтажное здание нежилого назначения с подвальным помещением, находящееся в Таганроге. Кроме того, на торги выставлено право аренды земельного участка, занимающего площадь около трех тысяч квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 38,4 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 сентября. Результаты торгов будут объявлены через три дня после завершения периода подачи заявок.

Компания ООО «Стим», зарегистрированная в Таганроге в мае 2003 года, специализировалась на подготовке к продаже собственной недвижимости. В 2023 году организация была признана банкротом в связи с накопленной задолженностью перед кредиторами.
Фото: Яндекс.Карты
