Ростовчане нашли дыры в памятнике купцу-коробейнику в парке М. Горького

фото: DonDay

Памятник купцу-коробейнику и его коту просят отреставрировать жители Ростова. Прохожие смогли разглядеть сквозные отверстия в бронзовом изваянии. Об этом сообщает DonDay.Памятник был установлен в 2006 году. Создателем скульптуры выступил Дмитрий Лындин. Донская столица всегда считалась центром купеческой жизни, именно здесь происходило пересечение Азии и Европы, Кавказа и России. Нет ничего удивительного в том, что здесь появился памятник торговцу.Само слово «коробейник» свидетельствует о том, что раньше торговцы носили весь свой товар в специальных сумках-коробках. На самой коробке купца красуется надпись «Торгуй Праведно — В Барышах Будешь!». Среди народа родилась примета — если потереть одежду коробейника или спину его верного пушистого друга, то исполнятся все мечты, а деньги всегда будут присутствовать в доме.К несчастью, практически за 20 лет бронзовая статуя потеряла свой лоск и блеск. На руке купца видно сквозное отверстие, а еще одну дыру можно заметить на боку.— У нашего купца прохудился кафтан. Не годится это, чтобы у богатого купца кафтан был дырявый. Надо бы посодействовать, починить! — пишут в социальных сетях ростовчане.В них же местные жители просят власти отреставрировать символ города. Подчеркнем, что статуя находится в самом центре города - всего в 200 метрах от мэрии.