Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане нашли дыры в памятнике купцу-коробейнику в парке М. Горького

Ростовчане нашли дыры в памятнике купцу-коробейнику в парке М. Горького

Памятник купцу-коробейнику и его коту просят отреставрировать жители Ростова. Прохожие смогли разглядеть сквозные отверстия в бронзовом изваянии. Об этом сообщает DonDay.

Памятник был установлен в 2006 году. Создателем скульптуры выступил Дмитрий Лындин. Донская столица всегда считалась центром купеческой жизни, именно здесь происходило пересечение Азии и Европы, Кавказа и России. Нет ничего удивительного в том, что здесь появился памятник торговцу.

Само слово «коробейник» свидетельствует о том, что раньше торговцы носили весь свой товар в специальных сумках-коробках. На самой коробке купца красуется надпись «Торгуй Праведно — В Барышах Будешь!». Среди народа родилась примета — если потереть одежду коробейника или спину его верного пушистого друга, то исполнятся все мечты, а деньги всегда будут присутствовать в доме.

К несчастью, практически за 20 лет бронзовая статуя потеряла свой лоск и блеск. На руке купца видно сквозное отверстие, а еще одну дыру можно заметить на боку.


— У нашего купца прохудился кафтан. Не годится это, чтобы у богатого купца кафтан был дырявый. Надо бы посодействовать, починить! — пишут в социальных сетях ростовчане.

В них же местные жители просят власти отреставрировать символ города. Подчеркнем, что статуя находится в самом центре города - всего в 200 метрах от мэрии.
фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.