В Таганроге уже больше двух месяцев ведутся поиски 41-летнего мужчины

Более двух месяцев в Ростовской области не прекращаются поиски Алексея Гапоненко, мужчины 41 года, чьё исчезновение покрыто тайной. С 24 июля 2025 года отсутствует какая-либо информация о его возможном местонахождении.

В тот злополучный день Алексей вышел из своего жилища в Таганроге, и с тех пор его никто не видел. Не на шутку встревоженные родственники забили тревогу, когда он перестал отвечать на звонки и не появился дома. Они обратились к сотрудникам полиции, чтобы те помогли в поисках. Со временем к розыскным мероприятиям подключились волонтёры.

Описание внешности Алексея: рост - около 171 сантиметра, телосложение среднее, волосы светло-русые, цвет глаз серый.

В день исчезновения на нём были футболка песочного оттенка, спортивные брюки тёмного цвета, сандалии коричневого цвета и кепка серого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении человека, изображённого на фото, убедительная просьба позвонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
